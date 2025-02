TJD-RJ suspende jogadores de Flamengo e Botafogo após confusão no clássico

Alexander Barboza e Alex Telles, do Botafogo, e Cleiton, do Flamengo, foram suspensos preventivamente por 30 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ), após confusão generalizada no clássico. O VAR da partida, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, também foi punido.

O que aconteceu

Os envolvidos na confusão e o VAR do jogo foram suspensos por 30 dias. O presidente do TJD-RJ rejeitou a suspensão do árbitro Bruno Mota Correia.

Logo após o apito final, Barboza iniciou a confusão com Bruno Henrique, que logo tomou conta do gramado. Cleiton desferiu um soco no zagueiro botafoguense, que acabou perdendo um dente na confusão.