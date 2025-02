Corinthians reserva oscila e cede empate à Portuguesa em volta ao Pacaembu

Esse foi o retorno do Corinthians ao Pacaembu após seis anos. O estádio passou por uma grande reforma após privatização.

Classificado antecipadamente, o Timão segue na liderança absoluta da tabela e do Grupo A, com 26 pontos.

A Portuguesa fica em segundo no Grupo B, com 10 pontos. O resultado é bom para o Santos, que pode entrar na zona de classificação da chave neste domingo (16), caso vença o Água Santa.

As equipes voltam a campo no meio de semana, mas por competições diferentes. O Timão visita a Universidad Central de Venezuela, em Caracas, pela pré-Libertadores, na próxima quarta-feira (19). Já a Lusa recebe o São Bernardo no Pacaembu, pela 11ª rodada do Paulistão, na quinta.

Como foi o jogo

Romero em ação durante Portuguesa x Corinthians, duelo do Paulistão Imagem: EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Corinthians quase não teve poderio ofensivo durante os primeiros 45 minutos, enquanto a Portuguesa criou as melhores oportunidades. A Lusa assustou em dois lances, inclusive com uma bola na trave, antes de abrir o placar com o Jajá, aos 38 minutos. A equipe alvinegra demorou para entrar no jogo e teve muita dificuldade na troca de passes.