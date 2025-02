Portuguesa 2 x 2 Corinthians: veja os gols e melhores momentos do jogo

O time reserva do Corinthians empatou com a Portuguesa por 2 a 2 neste sábado (15), na Arena Pacaembu, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Jajá e Maceió marcaram os gols da Lusa, um em cada tempo. Matheus Bidu e Talles Magno balançaram as redes para os visitantes, ambos nos 45 minutos finais. Veja os melhores momentos.

