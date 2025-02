Por que Palmeiras comemora acordos com Galo e Paulinho por R$ 115 milhões?

Os negócios são independentes, mas analisando a grosso modo, o Palmeiras contratou Paulinho por Rony, Gabriel Menino, Patrick + 12 milhões de euros (R$ 72 milhões na cotação atual, subtraindo o valor de Rony pelo que foi pago por Paulinho).

Além disso, os clubes fecharam nesta semana uma troca com o Atlético-MG: o Alviverde recebeu o zagueiro Bruno Fuchs e o lateral-esquerdo Caio Paulista foi para o Galo. O Alviverde conseguiu com este movimento aliviar a lateral-esquerda que tinha três atletas e ainda contratar um novo zagueiro após a venda do Vitor Reis — que era uma necessidade apontada pela comissão técnica.

Os negócios fortaleceram as relações entre as duas diretorias. O UOL apurou que Paulo Bracks, executivo do Galo, elogiou a direção do Palmeiras pela conduta no caso Rony — que teve bastidores muito complexos, com idas e vindas, desde o início.