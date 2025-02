Paulistão: assista aos melhores momentos dos jogos deste sábado

A décima rodada do Campeonato Paulista começou neste sábado (15) com a realização de três partidas. Foram dois empates e somente uma vitória, do Bragantino diante de sua torcida.

No primeiro duelo do dia, a Ponte Preta não saiu de um 0 a 0 com o Botafogo-SP em Campinas. Já o Corinthians, com time reserva, ficou também no empate, por 2 a 2 com a Portuguesa, no Pacaembu.

Fechando o sábado, o Bragantino recebeu a visita do Noroeste e saiu vitorioso por 2 a 1, mantendo suas chances de classificação ao mata-mata, além de também garantir o São Paulo na próxima fase do estadual.