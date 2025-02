Para Ramón, Corinthians não pode repetir erros na Liberta: 'Vida ou morte'

O que ele falou

Ramón ficou satisfeito com o desempenho da equipe, que foi totalmente reserva. "Acredito que conseguimos fazer o que queríamos, defendemos bem, conseguimos 1 ponto. E demos possibilidade para que os meninos sigam crescendo, ganhando minutos", disse o comandante alvinegro.

No entanto, Ramón acredita que o Corinthians precisa ter outra mentalidade para sua próxima partida, na Libertadores. O técnico afirma que o clima da competição é totalmente diferente, e que os erros cometidos neste sábado não podem se repetir na quarta-feira.

Libertadores é diferente do jogo jogado no Brasil. O clima da Libertadores é outra coisa. Temos que melhorar algumas coisas táticas, porque as partidas são diferentes, mais agressivas. Temos que estar 100% concentrados, não podemos cometer os erros que cometemos hoje. É vida ou morte. É mata-mata, temos que passar, são só duas partidas. Por isso a mentalidade tem que ser diferente Ramón Díaz, técnico do Corinthians

Auxiliar e filho de Ramón, Emiliano Díaz também falou sobre como foi conhecer o Pacaembu, palco de compatriotas históricos que jogaram pelo Timão.