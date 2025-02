Real empata após expulsão de astro e pode perder a liderança do Espanhol

O clima da partida foi esquentando com decisões polêmicas da arbitragem. O primeiro tempo contou com entradas mais firmes dos jogadores do Osasuna, causando reclamações de faltas não marcadas no lado do Real. A atmosfera em ebulição fez com que os adversários começassem a discutir em campo após cada queda, com a animosidade se elevando. Sobrou até para Ancelotti, amarelado.

Os Merengues ainda tiveram chances de ampliar, mas não aproveitaram e foram surpreendidos com a expulsão. Com 39 minutos de bola rolando, o árbitro José Luis Munuera Montero surpreendeu ao levantar o cartão vermelho direto para o meia inglês. A decisão deixou o jogador e seus companheiros de Real perplexos, mas o replay mostrou que o camisa 5 ficou reclamando com o árbitro por longos segundos após cobrança de escanteio e acabou punido.

O Osasuna cresceu com a vantagem numérica, encurralou o Real e igualou com pênalti. A penalidade saiu em jogada com direito a milagre de Courtois, que vinha fazendo a sua parte para não ser vazado, mas acabou deslocado na cobrança. Os minutos finais ficaram em aberto, com o placar não sendo mais alterado.

Vini Jr, do Real Madrid, durante o jogo contra o Osasuna, pelo Espanhol Imagem: Juan Manuel Serrano/Getty

Vini foi participativo do início ao fim, mas perdeu duas chances completamente livre. Antes disso, chegou a desistir no meio de jogada em seus primeiros toques na bola para reclamar de pênalti por toque no braço de adversário na área.

Gols e destaques

Vini desperdiça chance. Com dois minutos de jogo Mbappé foi lançado em profundidade pela esquerda, fintou para a linha de fundo e cruzou. Vini subiu sozinho no segundo pau, mas cabeceou para fora, rente à trave.