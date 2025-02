Neymar Pai ajuda Santos a reformar Vila e CT: 'Fazer o que for possível'

Já na Vila Belmiro, o primeiro passo é trocar o gramado sintético do vestiário do estádio. O Santos também prometeu melhorar os banheiros e banheiras, assim como as macas e questões elétricas e hidráulicas.

A modernização da Vila depende da negociação com a WTorre pela construção da nova arena. Enquanto as tratativas continuam, o Santos fará ajustes mais básicos, até porque não faria sentido investir se a arena for aprovada e demolição for executada.

O Peixe quer fazer melhorias maiores por meio da Lei do Incentivo ao Esporte, mas conseguiu esses primeiros passos com Neymar Pai. O elo entre o clube e o pai do astro foi o coordenador da base Léo Bastos, ídolo do clube.

Outro passo é comprar o CT Rei Pelé, que hoje pertence à Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Essa negociação é comandada por Júnior Bozzella, deputado federal que também é assessor do presidente Marcelo Teixeira.