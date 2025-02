Com hat-trick de Marmoush, City goleia o Newcastle e entra no G4 do Inglês

O Manchester City não teve dificuldades e goleou o Newcastle por 4 a 0, neste sábado (15), com direito a hat-trick do egípcio Omar Marmoush no primeiro tempo e assistência do goleiro brasileiro Éderson em um dos gols. McAtee fez o quarto e decretou o resultado. O confronto foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória coloca o City no G4 do Inglês, com 44 pontos, se recuperando após má fase. O próximo compromisso do City é o jogo de volta das pré-oitavas da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na quarta-feira (19).

Com a derrota, o Newcastle estaciona em sétimo, com 41 pontos. O Newcastle agora recebe o Nottingham Forest no próximo domingo (23), novamente pelo Campeonato Inglês.