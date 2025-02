Fla vence Vasco com confusão no fim, garante vaga na semi e complica rival

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Maricá, no Maracanã, no sábado. No domingo, o Vasco tem o clássico com o Botafogo em São Januário.

Como foi o jogo

O Flamengo começou o jogo melhor que o Vasco, e foi superior durante todo o primeiro tempo. Apesar de sentir a ausência de Gerson, suspenso, a equipe soube se impor em campo e empurrou o time de Carille para o campo de defesa, levando perigo a Leo Jardim em diversas oportunidades.

A movimentação de Danilo fez do lado direito um dos mais perigosos, com liberdade para avanços de Wesley, que ligava tramas com Plata. Na outra ala, sem um lateral de oficio, o Fla tentava vantagem numérica e via em Michael a válvula de escape. Apesar da superioridade, o Fla foi para o intervalo com uma vantagem mínima — a equipe rubro-negra achou espaço facilmente na defesa cruz-maltina, Plata invadiu a área e foi derrubado. Bruno Henrique abriu o placar.

O time de São Januário, por outro lado, teve alguns poucos lampejos, mas nada que tenha feito Rossi suar a camisa. A principal estratégia se limitou apenas em ligações diretas, mas o Vasco não conseguia nem sequer segurar a bola no ataque. O meio de campo foi um setor nulo, com espaço no momento de marcar e sem operação no momento de criar.

No retorno para o segundo tempo, Carille mudou o esquema, e alinhou uma espécie de 3-5-2, com Zuccarello caindo pela direita para explorar as costas de Varella. Deu certo, e o Vasco conseguiu ter mais presença no ataque, além de chances mais claras — Vegetti acertou o travessão.