Flamengo tem Bruno Henrique capitão e Vasco, Coutinho titular; veja times

Com Gerson suspenso por cartão vermelho no jogo contra o Botafogo, o novo capitão do Flamengo é Bruno Henrique. Philippe Coutinho, do Vasco, havia sido poupado contra o Sampaio Corrêa, e apareceu novamente como titular.

Classificação e jogos Carioca

As duas equipes iniciam o jogo no G4. O Fla é o líder, com 17 pontos, enquanto o Vasco aparece em 4º lugar, com 14 pontos.