Corinthians fortalece defesa com rodízio, e novato supre carência na zaga

Com o retorno de Diego Palacios do departamento médico, a questão da lateral foi amenizada. O atleta retornou após um ano fora do time para tratar uma lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo.

Por outro lado, Ramón precisou lidar com uma baixa importante na zaga: Gustavo Henrique, que lesionou o tendão patelar do músculo adutor da perna direita durante a pré-temporada. Assim, apenas André Ramalho, Cacá, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Renato ficaram à disposição da comissão técnica.

O técnico argentino precisou contornar a ausência, mesmo com poucas opções à disposição. Inclusive, no mês passado, o elenco perdeu mais uma peça do setor: Caetano, que não acertou renovação com o Timão e firmou acordo com Vissel Kobe, do Japão.

A solução foi apostar no rodízio para não desgastar nenhum atleta variando os esquemas táticos: com duas ou três peças na linha de defesa. Não há mais o conceito de titularidade na defesa corintiana, o que ajudou a subir o sarrafo do desempenho. A "briga" por posição tem sido positiva.

Quem está bem vai jogar. A titularidade não tem nem Tchoca, nem Félix, nem Cacá, nem André Ramalho... todos têm que mostrar durante a semana que querem jogar e, durante o jogo, ter a atenção. A titularidade, em times grandes, você pode perder de uma semana para outra. Estamos felizes pelo Tchoca, mas a titularidade nunca será garantida para ninguém. É render jogo a jogo e, sobretudo, nos treinos Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, em coletiva

Os números provam que a estratégia deu certo: o Timão tem a quarta defesa menos vazada do estadual, com nove gols sofridos em dez jogos — menos de um gol por partida. No total, a equipe tem oito vitórias, um empate e apenas uma derrota na competição.