Corinthians: patrocinadora doa R$ 500 mil a estádio, e valor pode aumentar

A Esportes da Sorte, principal patrocinadora do Corinthians, revelou que doará R$ 500 mil ao projeto "Doe Arena Corinthians", que tem como objetivo financiar as dívidas da Neo Química Arena.

A iniciativa da casa de apostas começou com um desafio aos torcedores: para que a contribuição fosse concretizada, o nome da empresa deveria aparecer no assunto mais comentado do X (Twitter).

Os corintianos cumpriram a missão em poucas horas ainda na noite deste sábado (15), logo após a equipe empatar com a Portuguesa pelo Campeonato Paulista.