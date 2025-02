Base precisa de tempo? Abel usou jovens 5 vezes mais que Zubeldía em início

A pouca utilização da base é uma das principais críticas ao técnico Luis Zubeldía no São Paulo. O argentino se defende dizendo que é necessário tempo e que a utilização precisa ser planejada. No entanto, o UOL fez um levantamento que mostra que Abel Ferreira, adversário de Zubeldía neste domingo (16), deu cinco vezes mais oportunidades para jovens do que o argentino somando somente os primeiros dez meses de trabalho de ambos.

O levantamento levou em conta apenas jogadores que ainda não tinham mil minutos somados pelo clube. Jogadores como Patrick de Paula e Gabriel Menino, que já eram titulares quando Abel chegou, não entraram na conta; o lateral Moreira, que já tinha ultrapassado a tal minutagem, também não fez parte da lista.

O período do levantamento computou dez meses após a estreia de Abel, em novembro de 2020. Zubeldía chegou ao São Paulo em abril de 2024 e está a dois meses de completar um ano no Tricolor.