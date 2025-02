Hulk 'acorda coruja' e deixa o Atlético-MG mais perto da final do Mineiro

Como foi o jogo

Apesar do amplo domínio na posse de bola, o Atlético mal conseguiu finalizar no gol na primeira etapa. A primeira grande chance do jogo veio perto dos acréscimos, quando Junior Alonso invadiu a área e deixou Scarpa em boas condições. O atacante acabou batendo para fora.

O segundo tempo teve mudanças nas equipes e um pênalti para destravar o jogo. Durante o intervalo, Cuca promoveu a estreia de Rony pelo Atlético no lugar de Rubens. Antes dos 10 minutos, Júlio Henrique chutou Cuello no queixo ao tentar tirar uma bola na área. O lance foi para o VAR e André Luiz Skettino confirmou a penalidade. Hulk aproveitou a chance e marcou para o Galo.

Com um gol na frente, o Atlético ficou mais confortável e logo ampliou. Quando o domínio de jogo ainda era no campo de ataque do Galo, Gabriel Menino foi derrubado na intermediária e criou a oportunidade para o segundo. Hulk experimentou de cobrança de falta e assinou um golaço no Mineirão. O jogador está isolado na artilharia do Campeonato Mineiro com 7 gols.

Lances de destaque

Por pouco! Aos 43 do primeiro tempo, Junior Alonso avançou pela esquerda e cruzou rasteiro na área. Gustavo Scarpa bateu com efeito, mas a bola foi para fora, tirando tinta da trave.