São Paulo: Zubeldía muda plano, mas vacilos destroem moral para clássico

A decepção foi sentida por torcedores, jogadores e Zubeldía. Luciano e o treinador não esconderam a frustração com o resultado, assim como os poucos torcedores que compareceram ao Mané Garrincha para os dois jogos — o Morumbis recebeu show da cantora Shakira nesta quinta.

Classificação e jogos Paulista

Era importante a vitória hoje [contra o Velo] para buscarmos a classificação em primeiro. Simplesmente não fomos capazes de conseguir mais pontos aqui em Brasília. Agora temos que seguir competindo e lutando e classificar, e entrar nas quartas de final. Luis Zubeldía em entrevista coletiva

Infelizmente, saímos com empate, que deixa um gosto de derrota. Agora é abaixar a cabeça, falar um pouco menos e seguir trabalhando. É difícil porque a gente conseguiu fazer três gols, mas sofremos três. Todo mundo tem que acertar alguma coisa que errou no jogo. Luciano ao UOL Play

Os poucos pontos contra dois dos piores times do Paulistão aumentaram a pressão em Zubeldía e jogaram o moral do elenco para baixo antes do clássico contra o Palmeiras. O São Paulo vai até o Allianz encarar o rival, que chega pressionado, uma vez que está fora da zona de classificação para as quartas, mas vem de uma boa apresentação justamente contra a Inter de Limeira.

O São Paulo não vence há três jogos e tenta classificação antecipada às quartas do Paulistão. A equipe somou os empates contra Inter e Velo à derrota para o Bragantino. Mesmo assim, o Tricolor segue na liderança do Grupo C com 15 pontos, oito a mais que o Noroeste, terceiro colocado da chave, faltando três rodadas para o fim da primeira fase.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.