Rony comenta imbróglio envolvendo Vasco: 'muita conversa e mimimi'

O jogador contou que a transferência contou com "pressão" dos ex-Palmeiras Gabriel Menino, Scarpa e Deyverson: "A minha recepção é desde semana retrasada, pelo Gabriel Menino, pelo Scarpa, pelo Deyverson, toda hora me ligando, mandar um beijão para ele, que deve estar assistindo. Dizer que é uma felicidade imensa estar reencontrando os meus companheiros que jogaram comigo. Acredito que já me sinto em casa. Também aproveitar esse momento para agradecer o professor Cuca, que teve um papel importantíssimo na minha vinda para cá. Me sinto muito feliz e honrado de vestir a camisa do Atlético-MG".

A polêmica

Rony havia aceitado a proposta do Atlético-MG, mas voltou atrás após o interesse do Vasco. Segundo André Hernan, colunista do UOL, a oferta carioca possuía tempo de contrato e salário superiores à dos mineiros.

O Palmeiras, porém, definiu que só negociaria o jogador com o Galo. De acordo com o colunista Danilo Lavieri, do UOL, o pensamento alviverde era: "não faremos com o Atlético-MG o que o Zenit fez conosco na negociação pelo Claudinho".

Hoje pela manhã, nós aceitamos a proposta do Atlético-MG e fechamos a negociação. De repente, de forma surpreendente, ficamos sabendo pela imprensa que o atleta estaria acertado com o Vasco. Isso não tem cabimento! Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao ge

O atacante, então, se acertou com a diretoria do Atlético-MG e assinará por três temporadas. O jogador já está em Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato.