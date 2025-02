Corinthians tem rota na Pré-Libertadores definida; veja chaveamento

A segunda fase marca a entrada de Corinthians e Bahia na Pré-Libertadores. O Bahia também já sabe todo o seu caminho: se passar do The Strongest (BOL), irá encarar o vencedor de Ñublense (CHI) x Boston River (URU) na última etapa.

O Corinthians visita a Universidad Central (VEN) na próxima quarta-feira (19). Uma semana depois, recebe os venezuelanos em Itaquera.

Os jogos da segunda fase de Pré-Libertadores ocorrerão entre 19 e 26 de fevereiro. A terceira etapa se dará entre 5 e 12 de março — os jogos de ambas as fases são disputados no sistema de ida e volta. O sorteio dos grupos será realizado no dia 17 de março.

Deportes Iquique (CHI) x Independiente Santa Fé (COL)

Alianza Lima (PER) x Boca Juniors (ARG)