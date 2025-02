Palmeiras anuncia contratação de Bruno Fuchs, quarto reforço para 2025

Fuchs chega para preencher uma lacuna no elenco Alviverde. O clube estava atrás de um zagueiro no mercado após negociar Vitor Reis com o Manchester City, e a comissão técnica avaliou que essa era uma das necessidades.

Palmeiras vê com muitos bons olhos o acordo. Fuchs tem 25 anos foi campeão olímpico com a seleção em Tóquio e foi vendido pelo Inter para o CSKA em 2020 por 8 milhões de euros.

Bruno Fuchs é o quarto reforço anunciado pelo Palmeiras nesta temporada. Os atacantes Facundo Torres e Paulinho, e o meio-campista Emiliano Martínez também chegaram para 2025.

O Alviverde segue trabalhando no mercado da bola para reforçar o seu elenco. O zagueiro Micael, do Houston Dynamo, tem negociações com o clube.