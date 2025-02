Mauro Cezar: Ignorar o calendário do São Paulo é injusto com Zubeldía

O time joga mal, ontem foi uma partida muito fraca. Agora, como você vai fazer com que esse quarteto tão badalado consiga atingir o nível de atuações necessário para uma equipe que é pouco competitiva defensivamente? Você tem que treinar, você tem que recuperar. E não tem tempo, o cara não está treinando o time.

Tem vários problemas, problemas que dificilmente vão se resolver sem treinar, jogando dia sim, dia não. Põe outro técnico, teria os mesmos problemas.

A gente não está discutindo por que desses quatro jogos em pouco mais de uma semana e desses três jogos em seis dias, isso é coisa de dirigente ou não? É muito fácil apontar para um responsável -- Zubeldía é um responsável, não é o único.

Mauro Cezar

Mauro Cezar: Derrota com briga contra Flamengo reflete momento do Botafogo

A derrota no Maracanã que culminou com a briga com os jogadores do Flamengo reflete o momento do Botafogo, destacou o colunista Mauro Cezar Pereira.