Mauro Cezar: Derrota com briga contra Flamengo reflete momento do Botafogo

A derrota no Maracanã que culminou com a briga com os jogadores do Flamengo reflete o momento do Botafogo, destacou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Foi um negócio bem patético. No ano passado, o Botafogo bateu de 6 a 1 no Flamengo no Brasileiro — 2 a 0 no Maracanã e 4 a 1 lá no Engenhão. Ah, o Flamengo estava com o time cheio de reservas. Não importa, 4 a 1 é 4 a 1 e um abraço. E não teve briga.