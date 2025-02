Hernan: Clássico não vai definir saída de Zubeldía do São Paulo

Mas a pergunta é: o Zubeldía consegue transformar um jogo que ele planejou diferente do que o jogo se mostrou? E a resposta em muitos corredores do Morumbi é: não, não consegue.

André Hernan

De acordo com o colunista, mesmo que o São Paulo seja derrotado no Choque-Rei, Zubeldía deve continuar no cargo. Já o tom da pressão da torcida vai depender do resultado.

Na ala dos diretores, a opinião sobre o Zubeldía é bem dividida. Existem críticas e existe também aquele lado de 'calma gente, vamos com calma, vamos esperar, a gente bancou ele no final do ano, não pode acontecer aqui três, quatro resultados ruins e você simplesmente mandar embora'.

O clássico não vai definir a saída do Zubeldía. Perdeu de 1 a 0? Perdeu de 2 a 0? Vai continuar essa pressão por melhorar o time. Se toma uma goleada, vai ter pressão ainda maior, e aí é pressão de saída imediata.

André Hernan

