Gringos que ajudarão CBF com arbitragem já apitaram finais de Copa do Mundo

O argentino comandou três finais de Libertadores. Ele apitou o jogo de ida da edição de 2013 (Olímpia 2 x 0 Atlético-MG), o de volta de 2016 (Atlético Nacional 1 x 0 Independiente del Valle) e o jogo único de 2021 (Palmeiras 2 x 1 Flamengo).

Nicola Rizzoli foi um dos principais árbitros europeus na década passada. O italiano viveu seu auge entre 2012 e 2014.

Rizzoli apitou uma final de Copa do Mundo e uma de Champions League. Ele comandou o triunfo da Alemanha sobre a Argentina por 1 a 0 no Mundial de 2014 e o título do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões da temporada 2012/13.

CBF reestrutura comissão de arbitragem

A decisão foi anunciada pelo presidente Ednaldo Rodrigues na última quinta-feira (13). O mandatário da CBF decidiu pela demissão de Wilson Seneme do comando da comissão.

O comando da comissão agora será de Rodrigo Martins Cintra. Além dele, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Bezzera, Evelyn Almeida fazem parte do grupo.