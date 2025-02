Bruno vira goleiro na várzea no interior, e autógrafo rende tatuagem em fã

Um deles — curiosamente também com nome de Bruno — despertava bastante atenção: ele ostenta uma grande tatuagem com o rosto do goleiro em sua panturrilha esquerda. Além disso, vestia a camisa personalizada de Bruno que o Flamengo fez em 2009. Para completar o "kit fã", ainda exibe uma foto do ex-camisa 1 da Gávea em sua proteção de tela do celular.

Fã já tinha tatuagem com o rosto de Bruno e foi ao encontro do goleiro pegar autógrafo para também tatuá-lo na perna Imagem: Bruno Braz / UOL

Admirador confesso, ele surpreendeu Bruno com um pedido inusitado no jogo da semana passada: autografar sua perna para tatuar também a assinatura logo abaixo do desenho do rosto. A promessa foi cumprida e, enquanto conversava com o UOL, exibia o local ainda avermelhado por causa do procedimento.

Esperei anos por este momento. Sempre fui muito fã dele. Depois do que aconteceu (assassinato de Eliza Samudio), eu dei uma parada, mas um tempo depois voltei a idolatrá-lo. Eu o adicionei no Instagram, depois nos falamos por telefone e avisei que viria aqui para pegar o autógrafo para a tatuagem e também para tirar uma foto

Bruno Bueno, fã do goleiro Bruno

Bruno ainda não sofreu gols e seu time está invicto

Fã que tatuou rosto e autógrafo de Bruno tira foto com o goleiro em torneio de várzea do interior do Rio Imagem: Arquivo pessoal

Bruno ainda não sofreu gols nos três jogos que disputou. Além disso, seu time lidera de maneira invicta a competição. Para muitos, o goleiro de 40 anos ainda faz bastante diferença atuando na várzea.