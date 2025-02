Ex-Santos morou em casa de acusado de tráfico e lavagem de dinheiro do PCC

Diogo Vitor e o empresário William Barile Agati, preso pela PF Imagem: Reprodução/ Revista Piauí

O agente foi preso no final de janeiro, acusado de lavar R$ 3 milhões do PCC na negociação de Diogo Vitor ao Cruzeiro no início de 2021, segundo a Piauí. Em movimentação estranha, William pagou R$ 3 milhões ao clube mineiro e recebeu cerca de R$ 1,5 milhão de volta, sendo que a outra metade ficou como "crédito". Segundo o MPF, o objetivo do empresário não era lucrar, e sim lavar dinheiro do tráfico de cocaína.

A PF estima que William Barile Agati traficou cerca de duas toneladas de cocaína para a Europa, segundo publicado pela revista. As drogas eram fornecidas por Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, um dos maiores narcotraficantes do Brasil. A Piauí revelou que o empresário tem vínculos estreitos com o PCC e que atuou para resgatar Fuminho de prisão em Moçambique.

Presidente do Cruzeiro na época da transferência, o advogado Sérgio Santos Rodrigues disse à Piauí que Diogo Vitor foi cedido de graça ao clube. Ele afirmou que as transferências bancárias entre o clube e o empresário se devem a um contrato de empréstimo feito por William, mas sem relação com o jogador. "Não houve compra de passe, não. Foi pedido uma oportunidade para o Diogo tentar voltar a jogar", declarou.