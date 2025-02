Como Gerson virou o modelo ideal de capitão para Filipe Luís no Flamengo

O Coringa voltou bem demais, mesmo em um Flamengo pouco sedutor sob o controle de Tite. Com Filipe Luís, o dono da faixa direita do campo levantou a Copa do Brasil e a Supercopa.

Ainda no ano passado, chegou a ser titular da seleção e voltou ao debate sobre a formação do meio-campo para a Copa 2026.

"É o cara que lidera todos os jogadores. Cuida do vestiário. É o treinador no campo que o Tite escolheu e eu mantive", disse Filipe Luís.

E pensar que, no conturbado 2023, Gerson acertou um soco no rosto de Varela, em um desentendimento no treino.

Gerson é corriqueiramente mostrado nos bastidores com discursos que têm chamado a atenção. O episódio hoje parece uma lembrança irreal.

No cotidiano do clube, aumentou a aproximação com jovens. O principal deles é Wesley.