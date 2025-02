Como Corinthians transformou polêmica de camisa 10 em sucesso de marketing

A gente quis construir narrativas completamente diferentes, porque, primeiro que na "A Garro La Ocho", a ideia foi resgatar muito da história do clube, que também é uma coisa que se cobra muito, que o clube tem que valorizar o passado... Então, a gente teve a chance de retomar nomes importantes na história. A participação do Gustavo, filho do Sócrates, também foi super decisiva na narração dessa história.

Já o Memphis, quando chega no Brasil, se conecta rapidamente com tudo isso. Era também natural e orgânico fazer uma coisa nesse sentido, de mostrar ele trafegando entre o clube, mas também no lugar mais da quebrada... E uma criança já projetando sonhos nele.

Vinicius Manfredi

Produções hollywoodianas

A qualidade das peças publicitárias foi um dos pontos que chamou a atenção das redes sociais. O alto engajamento nas publicações e os elogios dos torcedores também ajudaram a colocar de vez uma pedra sobre a polêmica.

Era uma situação muito desafiadora, mas a gente queria fazer um negócio realmente f**a... Acho que a gente conseguiu. Esse trabalho foi totalmente feito dentro de casa, com a nossa equipe de comunicação. Assim, a gente entendeu que foi uma produção hollywoodiana. Nunca vimos alguma coisa nessa qualidade.

Vinicius Manfredi