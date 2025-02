Zubeldía pede calma com defesa do São Paulo e exime Jandrei de culpa

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, minimizou os problemas defensivos da equipe após o empate do Tricolor por 3 a 3 com o Velo Clube nesta quinta-feira (13).

Para o comandante são-paulino, com mais dias de treino será possível o São Paulo "recuperar a confiança" e parar de sofrer tantos gols. De quebra, Zubeldía ainda eximiu o goleiro Jandrei de qualquer culpa nos gols marcados pelo Velo.

Fala, Zubeldía!

O técnico do São Paulo comentou o mau momento da equipe, que soma duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.