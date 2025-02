Torcida do Corinthians faz 'noite de gala' para Memphis e inferniza Neymar

O clássico Corinthians x Santos, na noite da última quarta-feira (12), foi marcado pelo festão da Fiel para Memphis Depay. O novo camisa 10 da equipe recebeu homenagens e até bandeirão da torcida para estrear o número.

Mosaico, bandeirão e 10 histórica

A noite de gala do atacante holandês começou com uma homenagem de camisas 10 históricos do Timão. Neto, Zeno, Edilson Capetinha, Deives e Gabi Zanotti entraram em campo com bandeiras em mastros. Os ídolos deram a volta no gramado e posaram para fotos.

Na arquibancada Leste, a torcida fez um mosaico com o número 10 e estendeu um bandeirão com o rosto de Memphis. O momento aconteceu juntamente com a entrada dos times em campo e um show de fogos de artifício dentro e fora do estádio.