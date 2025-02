Super Mundial embola vida de quarteto e refresca demais times do BR; veja

17/06: Fluminense x Borussia Dortmund (13h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

x Borussia Dortmund (13h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey 21/06: Fluminense x Ulsan (19h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

x Ulsan (19h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey 25/06: Mamelodi Sundowns x Fluminense (16h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami

E os outros clubes?

O Super Mundial criou uma segunda "pré-temporada" para 16 clubes da Série A. Eles terão aproximadamente um mês para treinamentos e preparação para o segundo semestre do ano.

Além do Brasileirão, as Copas Libertadores e do Brasil também não terão jogos entre os meses de junho e julho. Já a Sul-Americana tem seus playoffs programados para os dias 16 e 23 de julho.

Por outro lado, o Super Mundial esticou o calendário brasileiro até o dia 21 de dezembro. Nesta data está prevista a última rodada do Brasileirão. As Copas do Brasil, Libertadores e Sul-Americana terão finais em novembro.