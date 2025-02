São Paulo encara Velo com Cédric e quarteto entre titulares; veja time

O São Paulo está escalado para enfrentar o Velo Clube nesta quinta-feira (13), pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Time escalado

O técnico Luis Zubeldía escala o Tricolor com força máxima para a partida, incluindo o quarteto formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri.

A novidade no time é o lateral Cédric, começando como titular, no lugar de Igor Vinícius. O goleiro Jandrei é o único reserva escalado, começando a partida no lugar do titular Rafael.