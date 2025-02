São Paulo deve ter estreia de lateral após seis meses de namoro e briga

A negociação com Wendell se iniciou de maneira informal ainda durante a Copa América, quando o presidente Julio Casares foi chefe de delegação da seleção brasileira. O mandatário chegou a brincar com o atleta sobre reforçar o São Paulo e contou com ajuda do goleiro Rafael nas conversas.

O Tricolor quase conseguiu a contratação de Wendell na janela do meio do ano passado, mas ele acabou ficando no Porto. As conversas, porém, continuaram ocorrendo até o jogador se decidir pelo Tricolor em dezembro e assinar seu pré-contrato no início do ano.

O vínculo assinado por Wendell a seis meses do término do seu contrato com o Porto causou incômodo e brigas entre os portugueses e o São Paulo. O clube de Portugal ameaçou ir à Fifa contra o Tricolor por aliciamento.

Para resolver a briga e também conseguir a liberação antecipada do lateral, o São Paulo negociou dois jogadores com o clube: o atacante William Gomes, em definitivo, e o lateral Moreira, por empréstimo com cláusula de compra fixada. As duas negociações foram bastante criticadas por seus valores.

