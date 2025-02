Rivaldo elogia Neymar em volta e prevê desafio: 'Todos querem chegar duro'

O pentacampeão Rivaldo opinou sobre as primeiras atuações de Neymar no retorno ao Santos e disse que o camisa 10 não terá vida fácil nos gramados brasileiros.

Previsão otimista e 'dureza' em campo

Rivaldo afirmou que as impressões iniciais de Neymar foram boas e que a tendência é melhorar. Recuperando o ritmo após lesão, o jogador de 33 anos já atuou por cerca de 190 minutos em seus três primeiros jogos, mas passou em branco. Ele estreou vindo do banco após o intervalo no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP e depois foi titular nos dois duelos seguintes, no empate sem gols com o Novorizontino e na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, sendo substituído em ambos perto da marca dos 20 minutos da etapa final.

Ele acrescentou que o astro do Santos não terá "moleza" diante dos adversários —já foram mais de dez faltas sofridas até então. Embaixador da Betfair, o ex-meia também disse que está feliz com o retorno de Neymar ao futebol brasileiro e avaliou que a ida ao Santos foi certeira, mirando também a seleção brasileira e a Copa do Mundo de 2026.