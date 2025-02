Palmeiras: Reforço de R$ 25 milhões não tem prazo por volta após ano parado

O atacante Bruno Rodrigues foi inscrito na lista A do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista, mas ainda não é certo que ele retornará com tempo hábil para a disputa da competição.

O que aconteceu

Inscrição do jogador na lista A gerou expectativa na torcida por um retorno já neste início de temporada, mas Palmeiras prega cautela com o jogador. O clube tem o direito de fazer trocas entre lista A e B do Estadual, e a inscrição na lista principal não garante que o jogador será utilizado.

Situação de Bruno Rodrigues é muito delicada. Ele sofreu uma lesão no joelho direito em seu segundo jogo com a camisa do Palmeiras, em 24 de janeiro do ano passado, e passou por uma artroscopia no joelho. Em maio, quando estava em processo final de recuperação, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido em um jogo-treino.