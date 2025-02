Por que Neymar foi a campo com uma câmera na camisa do Santos no clássico

A Santos TV foi a responsável por acoplar a filmadora na camisa para registrar a atmosfera do estádio e a empolgação do atleta.

A ideia era utilizar as imagens para os bastidores do jogo e aproximar, no ângulo em primeira pessoa, o expectador da temperatura da partida.

Neymar captou momentos como a entrada ao campo, desde o túnel, o cara ou coroa, além dos cumprimentos dos jogadores após o hino.

Logo na sequência o equipamento foi retirado para que a bola pudesse rolar.

