Após crítica de Neymar, Penalty cita bola mais rápida e vai ouvir clubes

A fornecedora conversará com os clubes do Paulistão. A ideia é ouvir as críticas e sugestões de jogadores e treinadores visando melhorias.

A Penalty Ecoknit S11 é a bola oficial do Paulistão desde 2019. Ela passou por mudanças com o passar das temporadas.

Críticas após clássico

Neymar, do Santos, André Ramalho e Hugo, do Corinthians, criticaram a bola do Paulistão após o clássico pela nona rodada da competição. As declarações aconteceram logo após a partida.

Com todo respeito à Penalty, que é a patrocinadora da bola, tem que melhorar a bola. Outro dia o Filipe Luís falou e eu concordo com ele. Essa bola é muito ruim. Tem que melhorar um pouco mais. Neymar