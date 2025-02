Santos: Caixinha cita navegadores portugueses e detalha cuidado com Neymar

Quais são as contratações que estamos utilizando neste momento? Vamos analisar dois jogadores que vão nos dar muito e que vivem um momento de ritmo competitivo abaixo. Um é o Tiquinho: do jogo do São Paulo para cá ele caiu porque tem tido sobrecarga. O Neymar tem de ser cuidado dentro do próprio ritmo [...] São ritmos diferentes e jogadores com passados diferentes. Vinham com situações diferenciadas, basta ver o caso do Neymar e o quanto ele jogou em dois anos, o conjunto de lesões que passou e agora esta minutagem. Ele só vai ganhar esse ritmo jogando e recuperando. Outros jogadores estão nesta situação.

Classificação e jogos Paulista

Dentro daquilo que é o grupo, existem desequilíbrios do ritmo de jogo e de áreas. Temos muito claro e é com isso que temos de trabalhar. O Neymar tem um treino efetivo com o time. O Santos tem poucos treinos efetivos desde que começamos a jogar.

O que mais ele disse?

Temor por demissão? "Não. Já tenho muitos anos de futebol, então não tenho a mínima preocupação. Trabalharei em qualquer clube até o último dia tal como no primeiro."

Melhor jogo no ano. "Triste pelo resultado, mas satisfeito porque foi o melhor jogo que fizemos desde que cheguei. Com a cara e a imagem que queremos. Este é o caminho. Todos os dias trabalhamos aquilo que tem a ver com este posicionamento e angulação. O futebol tem erros individuais e eles estão nos penalizando muito. A nossa vontade de trabalhar isto é contínua. O jogo que fizemos é dentro daquilo que queremos fazer em termos de comportamento."

Classificação complicada? "Temos de alcançar nove pontos, três de cada vez. Sendo uma equipe com vontade, paixão. Temos de somar eles. Faltam três jogos e nossa posição não tem nada a ver com este jogo. Tem a ver com jogos recentes, ao jogo anterior, quando tivemos atitude competitiva desenquadrada do que é a realidade."