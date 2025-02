Palmeiras tem estreia no meio e Estêvão no banco contra a Inter; veja times

Já a Inter de Limeira vai a campo com: Igo Gabriel; Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Carlão, Alysson e Leocovick; Marlon, Bernardo, e Albano; Rhuan e Alex Sandro.

Classificação e jogos Paulista

Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Felipe Anderson (transição física) são os desfalques do Alviverde na partida.

Estêvão foi poupado de olho no clássico contra o São Paulo no fim de semana. O Choque-Rei acontece no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.