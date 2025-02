Neymar amarga jejum e não repete retornos de Ronaldo, R10, Kaká e Imperador

Adriano comemora gol pelo São Paulo em 2008 Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

O Imperador balançou a rede duas vezes, foi titular nos três jogos iniciais e não perdeu em sua primeira volta ao Brasil. Ele marcou os dois gols do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Guaratinguetá, em janeiro de 2008, e também atuou no triunfo sobre Rio Preto e no empate com o Ituano, sem ter sido substituído nem uma vez. Na época, o artilheiro estava prestes a completar 26 anos.

Ronaldo em 2009 pelo Corinthians Imagem: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Já Ronaldo Fenômeno ficou em campo por menos tempo, mas fez dois gols e ficou invicto nas três primeiras partidas pelo Corinthians. Em março de 2009, o ex-atacante não marcou na estreia, mas balançou a rede nos dois compromissos seguintes, sendo decisivo no empate por 1 a 1 com o Palmeiras e para a vitória por 2 a 1 sobre o São Caetano. Com 32 anos, atuou por cerca de 130 minutos no somatório e só titular no terceiro compromisso.

Ronaldinho, por sua vez, marcou uma vez e venceu seus três duelos de abertura com o Flamengo. Titular nas três primeiras partidas, em fevereiro de 2011, o Bruxo disputou quase todos os 270 minutos e abriu o placar, de pênalti, na vitória por 3 a 2 sobre o Boavista, em seu segundo duelo após a volta. Ele tinha 30 anos.

O meia fez o único gol do São Paulo no Serra Dourada Imagem: Getty Images

Kaká também balançou a rede uma vez no reinício pelo São Paulo, ficando todo o tempo em campo. Aos 32, o ex-meia reestreou com gol pelo Tricolor na derrota por 2 a 1 para o Goiás, no final de julho de 2014. Ele passou em branco nos dois confrontos seguintes, mas ajudou o time a vencer o Vitória e o Palmeiras.