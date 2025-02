Neymar reage bem após lesão e pode jogar 90 minutos em 'decisão' do Santos

A programação contra o Corinthians era de apenas 70 minutos. O Santos perdeu, mas a atuação do craque foi considerada muito boa pela comissão técnica.

O último jogo completo de Neymar foi pelo Al-Hilal no dia 3 de outubro de 2023, contra o Nassaji Mazandaran.

O departamento médico do Santos adota cautela, mas vê boa condição física em Neymar. O meia-atacante mostrou desenvoltura desde o primeiro treino.

Fisicamente, eu estou cada vez melhor. Hoje, quando eu saí, me senti um pouco melhor do que no último jogo. Não é do nada que eu vou atingir a forma 100%, mas daqui uns dois, três joguinhos o 100% vem Neymar

"Três guerras"

No vestiário após o clássico, o Santos falou em três decisões pela frente: Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira.