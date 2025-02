Dublador expõe 'provocação' de Neymar a Memphis em clássico: 'Vai se f...'

Neymar acertou a "previsão" sobre Memphis, mas errou a sobre ele mesmo. O astro do Santos foi substituído durante o segundo tempo e não foi às redes.

Os astros das equipes interagiram em outros momentos do jogo. Neymar "cobrou" o rival por um empurrão do holandês no goleiro Gabriel Brazão e, depois, pediu para o adversário se levantar após pisão de Tomás Rincón.

Que porra foi essa? Neymar após empurrão de Memphis em Brazão

Levanta. Levanta! Neymar após Memphis cair por pisão

Neymar e Memphis cultivam amizade fora dos gramados. Os dois nunca jogaram juntos, mas se conhecem dos tempos em que jogavam no futebol francês. Ambos comemoraram o acerto um do outro com Corinthians e Santos. O brasileiro, inclusive, revelou que incentivou o holandês a jogar no Timão.

Neymar deu broncas em Basso e elogiou Yuri

Neymar não gostou nada dos dois gols sofridos pelo Santos. O capitão do Peixe deu broncas no zagueiro João Basso, que esteve envolvido nos lances. No primeiro, ele viu Yuri Alberto se antecipar e, no segundo, deu espaço para Memphis receber na área e dar a assistência.