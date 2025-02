Neymar diz que incentivou Memphis a ir para o Corinthians: 'Tinha de vir'

Neymar e Memphis foram titulares. Os dois trocaram algumas palavras durante o jogo e deram risadas em determinados momentos.

Ambos saíram ao longo do segundo tempo. Neymar deixou o campo primeiro, vaiado pela torcida do Corinthians — ele mandou beijos e aplaudiu os rivais. Memphis foi substituído mais tarde e contribuiu com a assistência para o segundo gol corintiano.

Neymar e Memphis durante jogo entre Corinthians e Santos no Paulistão Imagem: MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO

Relação da dupla

Memphis e Neymar nunca jogaram juntos. Eles, no entanto, criaram amizade e comemoram a contratação um do outro por Corinthians e Santos, respectivamente.

Os dois já se enfrentaram seis vezes entre 2017 e 2021, no futebol francês, quando o holandês defendia o Lyon, e o brasileiro, o PSG. O santista levou vantagem, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. O revés desta quarta-feira (12) foi apenas o segundo do camisa 10 do Santos contra o amigo.