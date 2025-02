Milly: Santos melhorou sem Neymar, mas ele ainda pode deslanchar

A festa em torno dele foi porque a gente quer o craque de volta, a gente quer essa ousadia, eu quero esse chapéu pro lado, eu quero ver o Brasil em campo nos pés dele, mas ainda não aconteceu.

Milly Lacombe

O Santos tomou dois gols de Yuri Alberto e diminuiu o placar com Guilherme no fim, quando Neymar já não estava mais em campo.

Segundo Milly, embora o Peixe não tenha feito gol com Neymar em campo desde a reestreia, é preciso ter paciência com o retorno do craque aos gramados após a grave lesão no joelho.

Ficou muito evidente para mim que quando ele saiu o Santos melhorou. Essa é uma análise que tem que ser feita. Isso não quer dizer que ele não vai mais ser titular.

A gente está numa fase das nossas vidas que a gente quer tudo pra amanhã. Não vai acontecer amanhã, mas talvez aconteça.

