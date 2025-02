Mattos: Globo negocia com DAZN para transmitir o Super Mundial

A Globo abriu negociações com a DAZN, que detém os direitos de transmissão do Super Mundial, para exibir a competição no Brasil, informou Rodrigo Mattos, no Finanças do Esporte, nesta quinta (13).

O colunista disse que a emissora brasileira rejeitou a negociação direta com a Fifa, pois entendeu que o valor pedido pela entidade máxima do futebol era alto demais.