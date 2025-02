'Abaixar a cabeça e falar menos', diz Luciano após empate do São Paulo

Luciano não escondeu a tristeza com o empate do São Paulo contra o Velo Clube por 3 a 3, nesta quinta-feira (13), pelo Paulistão. O atacante, autor de dois gols no jogo, avaliou que é momento de "falar pouco".

É bom [ter o nome gritado]. Isso motiva e incentiva o jogador. Mas, infelizmente, saímos com empate, que deixa um gosto de derrota. Agora é abaixar a cabeça, falar um pouco menos e seguir trabalhando.