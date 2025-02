Jogadores voltam a reclamar de gramado do Maracanã após promessa de melhora

O gramado do Maracanã continua sendo um problema. Após o clássico contra o Botafogo, os jogadores do Flamengo voltaram a reclamar do campo e também da bola. A Ferj convocou uma reunião nesta quinta-feira para tratar sobre o tema.

O que aconteceu

O campo do Maracanã está duro, segundo os jogadores. Isso já tinha gerado algumas reclamações depois do Fla-Flu e voltou a ser tema nesta quarta-feira.

A Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado, prometeu uma melhora. Eles asseguram que haverá sensação de maciez para o jogo entre Flamengo x Vasco, no próximo sábado. Diante do Botafogo, porém, ainda não foi possível sentir nenhuma mudança.