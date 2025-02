Palmeiras sobrevive sem Estêvão, vence Inter e respira no Paulistão

Abel Ferreira escalou um time sem Estêvão entre os onze iniciais, e Facundo Torres e Maurício foram os responsáveis pelas principais jogadas no ataque.

Maurício marcou um belo gol de cobertura após lançamento de Gustavo Gómez, e dois minutos depois Facundo só não ampliou por causa de uma grande defesa do goleiro Igo Gabriel.

O Alviverde não sufocou a equipe do interior, mas pouco sofria na defesa e foi eficiente quando chegou ao ataque. Flaco López ampliou de cabeça na reta final do 2º tempo e deu tranquilidade ao time, que ainda fez o terceiro com Gómez.

Lances importantes

Maurício faz golaço de cobertura para o Palmeiras. Aos 15 minutos do 1º tempo, Gustavo Gómez fez lançamento do campo de defesa para Flaco López, o argentino brigou com o zagueiro, e a bola sobrou para Maurício. O meia viu o goleiro adiantado e deu um toque por cima para encobrir Igo Gabriel. Golaço.

Facundo Torres quase faz o segundo gol do Palmeiras. Aos 17, Facundo fez boa jogada individual e finalizou com força no canto. Igo Gabriel se esticou todo e fez grande defesa.