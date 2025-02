Flamengo x Botafogo: súmula relata soco e Alex Telles 'transtornado'

O que o árbitro falou?

Gerson: "Após o término da partida, expulsei o sr. Gerson Santos da Silva, camisa nº 08 da equipe do C.R. Flamengo, por trocar empurrões, persistentemente, de maneira provocativa com o sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa nº 20 da equipe do SAF Botafogo, e assim incitando e inflamando, ainda mais, a confusão generalizada".

Cleiton: "Após o término da partida, expulsei o sr. Cleiton Santana dos Santos, camisa nº 33 da equipe do C.R. Flamengo, por desferir um soco no rosto do sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa nº 20 da equipe do SAF Botafogo".

Barboza: "Após o término da partida, expulsei o sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa nº 20 da equipe SAF Botafogo, por iniciar uma confusão generalizada, peitando e praticando atos provocativos contra o sr. Bruno Henrique Pinto, camisa nº 27 do C.R. Flamengo, e logo em seguida, trocando empurrões de forma acintosa contra o sr. Gerson Santos da Silva, camisa nº 08 da equipe do C.R. Flamengo. Após a aplicação do cartão vermelho para o sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa n° 20 da equipe SAF Botafogo, narrado anteriormente no tópico de "expulsões", o mesmo tentou aplicar um soco contra o sr. Bruno Henrique Pinto, camisa n° 27 da equipe C.R. Flamengo".

Confusão: "Após a aplicação do cartão vermelho para o sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa n° 20 da equipe SAF Botafogo, narrado anteriormente no tópico de "expulsões", o mesmo tentou aplicar um soco contra o sr. Bruno Henrique Pinto, camisa n° 27 da equipe C.R. Flamengo. Finda a confusão dentro do campo de jogo, ocorrida após o término da partida, os atletas e a comissão técnica da equipe da SAF Botafogo se dirigiram até a zona mista e lá ficaram aguardando os atletas e a comissão técnica da equipe do C.R. Flamengo. Assim que os atletas e a comissão técnica da equipe do C.R. Flamengo se dirigiram até a zona mista, iniciou-se uma nova confusão generalizada com os atletas e comissão técnica da equipe da SAF Botafogo. Não sendo possível identificar com precisão os fatos ocorridos na zona mista, pois neste momento a equipe de arbitragem se encontrava dentro do campo de jogo, por orientação dos oficiais de segurança, ressalto que não haviam câmeras dentro da zona mista disponíveis para a cabine do VAR".

O que disse o delegado da partida?

"Após o apito final da partida, iniciou um embate entre os jogadores de ambas as equipes dentro do campo de jogo. Tudo teve início quando o jogador da SAF Botafogo sr Alexander Nahel Barboza Ulla deu um soco no jogador do C.R. Flamengo Bruno Henrique Pinto. Após muito empurra, empurra entre todos os jogadores das duas equipes, os seguranças tanto de Flamengo e Botafogo conseguiram separar os jogadores e, assim, a confusão dentro de campo se encerrou.