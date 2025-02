'Fiz meu pai chorar': ex-goleiro da Inter relembra título sobre Palmeiras

O ex-goleiro Martorelli, titular do Palmeiras naquela decisão, rejeita a ideia de que o resultado foi um "vexame".

"Não fomos nós que perdemos, eles ganharam. A Inter tinha a vantagem de 'não precisar do título', enquanto nós vivíamos a pressão emocional. Já estávamos sem títulos há 10 anos, e isso nos atrapalhou. Não concordo com o termo 'vexame'. Temos que colocar as coisas no contexto histórico. O Guarani, por exemplo, para ser campeão brasileiro (em 1978) passou por vários gigantes do futebol, assim como a Inter de Limeira."

Rinaldo Martorelli, presidente do sindicato dos atletas profissionais de São Paulo Imagem: Fabio Giannelli/Soccer Digital

Formado em Direito, Martorelli hoje preside o Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo e o Sindicato Nacional dos Atletas Profissionais. Revelado pelo Palmeiras, defendeu o clube até 1989 e teve grande desempenho no Paulista de 1986.

"Fui o goleiro da Seleção do Campeonato Paulista de A Gazeta Esportiva, que, para quem é da época, sabe da importância disso. Contra o Corinthians, no Pacaembu, recebi nota 9 do Cláudio Carsughi, que era um comentarista muito criterioso."

A festa em Limeira

Se no Palmeiras o clima era de frustração, em Limeira a festa foi histórica. A conquista inédita mobilizou a cidade, como lembra Silas.