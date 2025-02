Filipe Luís sobre briga no Flamengo x Botafogo: 'Não quero dar ibope'

Léo Ortiz, autor do gol. "O Léo está num grande momento e, desde que eu conheço ele, ele está nesse grande momento, é um grande jogador, ele é completo. Com a bola no pé eu não preciso falar nada, e pra mim é muito além do que com a bola no pé, são os detalhes. O detalhe do dia a dia dele, como ele se cuida, como ele treina, como ele pergunta, como ele tira dúvidas comigo. Ele quer aprender e quer evoluir e está nos detalhes de como ele cuida do corpo, de como ele cobra o companheiro, é um jogador de seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Tô muito feliz de ter um jogador como o Léo no elenco".

Comemoração da vitória. "Sobre a comemoração (no vestiário), é que não é fácil ganhar sempre. E mesmo não perder. O Campeonato Carioca, jogo valendo três jogos, e o sentimento deles é que estamos com a camisa do Flamengo. Mesmo contra o São Paulo, nos Estados Unidos, eles deram a vida. Peço que os torcedores valorizem isso. Temos que valorizar as vitórias, comemorar as vitórias. Valorizar o que fazemos bem e corrigir o que não fazemos tão bem".

O que mais Filipe Luís disse

Varela

"Falar do Varela é muito fácil pra mim, porque adoro ele. Ele foi meu companheiro e faz um jogo desse, num clássico depois de uma semana sem jogar. Me deixa muito orgulhoso pelo tipo de homem que nós temos aqui, um jogador que coloca o escudo acima de tudo. Ele passou por um momento difícil. O grupo ama ele, apoiou ele em todo o momento. Ontem eu falei com ele pra ver se ele estaria disponível pra fazer essa função, ele falou "eu já imaginava, e claro que eu estou disponível pra o que você quiser". Então, é o tipo de jogador que o treinador vai manter e que jogo que ele fez. Um espetáculo, nota 10. E eu fiquei muito feliz pela disposição que ele teve no campo.

Allan